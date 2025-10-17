Магнитное поле Земли становится слабее: ученые предупредили о рисках
Магнитное поле Земли защищает планету и дарит северное сияние, поэтому любые его изменения серьезны. Сейчас в Южной Атлантике растет аномалия - самая слабая зона поля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.
Что известно об аномалии
Европейское космическое агентство (ESA) в течение 11 лет изучало магнитное поле с помощью миссии Swarm. Часть программы была посвящена наблюдению Южной Атлантической аномалии - слабой зоны над Южной Америкой, открытой еще в 1958 году, когда спутники впервые начали измерять радиацию вокруг Земли.
Сейчас данные миссии показывают, что аномалия быстро расширяется, распространяясь через Атлантический океан в сторону Африки. ESA объясняет это необычным поведением в глубинах Земли, на границе жидкого внешнего ядра и твердой мантии.
Эти участки, называемые "обратными потоками", нарушают привычное направление магнитных линий, что приводит к ослаблению поля в этой зоне.
"Обычно мы ожидаем, что магнитные линии выходят из ядра в южном полушарии. Но под Южно-Атлантической аномалией мы видим участки, где линии вместо того, чтобы выходить из ядра, возвращаются обратно", - говорит профессор Чарльз Коулман Финли, ведущий автор исследования и специалист по геомагнетизму из Технического университета Дании.
Данные Swarm показывают, что один из таких участков движется на запад над Африкой, что и ослабляет поле в этом регионе.
Кроме Южной Атлантики, миссия показала ослабление магнитного поля над Канадой, тогда как над Сибирью оно, наоборот, укрепляется.
Южно-Атлантическая аномалия в течение последних 11 лет распространяется в сторону Африки (фото: ESA)
Опасность для спутников
Для жизни на поверхности Земли ослабление поля почти не ощущается: атмосфера продолжает защищать нас от космических излучений, и по словам NASA, эти изменения находятся в пределах "нормальных колебаний".
Однако в низкой околоземной орбите ситуация опаснее. ESA предупреждает, что спутники, проходящие через зону аномалии, получают большее радиационное воздействие, что может вызвать сбой оборудования или поломку критических систем, а в отдельных случаях - отключения.
Finlay отмечает, что космические агентства учитывают Южно-Атлантическую аномалию при проектировании спутников и космических аппаратов. Таким образом, расширение слабой зоны влияет не только на действующие спутники, но и на будущее проектирование космических технологий.
Что будет дальше
ESA планирует продолжать сбор данных о магнитном поле Земли в обозримом будущем.
"Благодаря длительной работе Swarm мы можем увидеть полную картину динамики Земли. Мы надеемся продолжить наблюдения после 2030 года, когда солнечный минимум позволит получить беспрецедентные сведения о нашей планете", - говорит менеджер миссии ESA Анна Стремме.
Ранее мы рассказывали о том, как магнитные бури могут повлиять на здоровье, и кто находится в группе риска.
Также ученые NASA сообщили, что Земля стремительно темнеет, и объяснили, какие последствия это может иметь для планеты.
Стоит также напомнить, что ядро Земли замедлило скорость вращения, а эксперты оценили возможные последствия для планеты.