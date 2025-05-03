Магия в ракетке: яркий момент Свитолиной претендует на награду WTA (видео)

WTA отметила "выстрел" украинки в финале турнира в Руане, в матче против сербки Ольги Данилович. При равном счете 5:5 и 15:15 во втором сете украинка мощно попала в левую часть корта - мяч опустился у самой линии.

Поединок завершился со счетом - 6:4, 7:6 в пользу украинки. В Руане Элина завоевала свой первый в сезоне и 18-й в карьере титул. Этот успех также продолжил ее победную серию, которая после следующего турнира в Мадриде насчитывала уже 11 матчей подряд.

Всего WTA выбрала семь ударов, которые претендуют на звание лучшего в апреле. Среди конкуренток Свитолиной - Пейтон Стернс (США), Юли Нимайер (Германия), Катержина Синякова (Чехия), "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева, а также пара Кэролайн Доулгайд и Дезире Кравчик (США).

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Отметим, что в марте награда за лучший удар месяца досталась другой украинке Марте Костюк - за эйс с руки в матче против "нейтралки" Анны Блинковой.