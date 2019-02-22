МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди

У доповіді говориться, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану

Иран соблюдает ограничения развития своей ядерной программы. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

МАГАТЭ сообщило, что Иран своевременно предоставляет доступ ко всем объектам, которые инспекторам организации нужно посетить.

Также в конфиденциальном квартальном отчете МАГАТЭ говорится, что Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы обогащенного урана не превышают допустимых.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном.

Ранее сообщалось, что Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия до 1000 км.

До этого Администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ввести новые жесткие санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года. Санкции касаются экспорт нефти, судоходство, банковское и другие отрасли, которые касаются экономики.