МАГАТЭ заявило, что похищение директора ЗАЭС влияет на ядерную безопасность

Он повторил, что это задержание оказывает очень значительное влияние, по крайней мере, на два из семи обязательных столпов ядерной безопасности, которые он обозначил в начале конфликта в Украине.

"Такое задержание любого члена персонала станции само по себе стало бы источником серьезной озабоченности, а также из-за его психологического воздействия и давления на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности и безопасность", - сказал Гросси.

Кроме того, генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и сохранности станции. Он обеспечивает выполнение всех эксплуатационных процедур станции, в том числе связанных с ядерной безопасностью, радиационной безопасностью эксплуатационного персонала и ядерной безопасностью. Кроме того, он активирует и руководит реагированием на любую ядерную аварийную ситуацию на месте.

"Таким образом, его отсутствие на работе также оказывает непосредственное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и охраны станции", - добавил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил надежду, что Мурашов благополучно и быстро вернется к своей семье и сможет возобновить свои важные функции на АЭС.

Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Международному агентству по атомной энергии удалось отыскать похищенного оккупантами директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

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