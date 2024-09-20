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МАГАТЭ призывает РФ деоккупировать Запорожскую АЭС. Зеленский отреагировал

Фото: МАГАТЭ призывает Россию деоккупировать Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ на генеральной конференции приняло резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Россию призвали немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и президента Владимира Зеленского в X (Twitter).

Во время своей 68-й сессии МАГАТЭ была одобрена резолюцией "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Документ поддержали 65 голосами, соавторами выступили 52 страны-члена агентства.

Резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, в том числе и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.

"МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности", - говорится в сообщении.

Также до момента возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины от России требует обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резолюцию МАГАТЭ. Он подчеркнул, что Россия - единственный террористический режим в мире, укравший атомную электростанцию, которая является самой большой АЭС в Европе, превратил ее в военную базу и продолжает использовать для ядерного шантажа.

"Именно поэтому ядерная безопасность является первым пунктом формулы мира. И это была одна из главных тем в повестке дня первого саммита мира. Я рад видеть, что сегодняшняя резолюция генеральной конференции МАГАТЭ способствует этим важным усилиям", - отметил глава государства.

Зеленский считает, что коллективная решительность сможет заставить Россию шантаж и террор.

 

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Украине и Европе. Она была оккупирована в первые недели полномасштабного вторжения в РФ.

Пока ситуация на Запорожской АЭС нестабильна. Станция часто оказывается на грани блэкаута из-за обстрелов армии РФ.

Кроме того, оккупанты продолжают милитаризировать ЗАЭС, минируют территорию, а также захватчики осуществляют провокации вблизи атомной станции.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭ