ЗАЭС снова подключена к украинской энергосети через две линии

Питание оккупированной Запорожской АЭС двумя линиями из украинской энергосистемы возобновлено. Вторая поврежденная линия электропередачи была возвращена в работу 5 сентября в 14.40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Стоит напомнить, что со 2 сентября 2024 из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий. Кроме этого, украинские специалисты не могли осмотреть место повреждения и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.

"Украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи. Таким образом питание временно оккупированной Запорожской АЭС по украинской энергосистеме двумя линиями возобновлено", - говорится в сообщении.

Ситуация в ЗАЭС

После оккупации Запорожской АЭС в марте 2022 года ситуация остается напряженной. Станция под контролем российских военных, вызывающая обеспокоенность по поводу ее безопасности. Персонал работает под давлением, возникают перебои с электроснабжением. МАГАТЭ неоднократно призывало к демилитаризации, однако оккупанты препятствуют доступу к станции.

По словам президента Владимира Зеленского, возвращение станции под контроль Украины рассматривается только политическим путем.

11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о пожаре на ЗАЭС. А жители Никополя первыми заметили пожар на одной из градирен станции на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Уже 14 августа на территорию, где произошел пожар, попытались попасть сотрудники МАГАТЭ, но не смогли попасть внутрь из-за запрета оккупантов.

На днях глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести.

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