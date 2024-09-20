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МАГАТЕ закликає РФ деокупувати Запорізьку АЕС. Зеленський відреагував

Фото: МАГАТЕ закликає Росію деокупувати Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ на генеральній конференції ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Росію закликали негайно деокупувати Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та президента Володимира Зеленського в X (Twitter).

Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.

"МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також до моменту повернення Запорізької АЕС під контроль України від Росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резолюцію МАГАТЕ. Він наголосив, що Росія - єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу.

"Саме тому ядерна безпека є першим пунктом формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого саміту миру. Я радий бачити, що сьогоднішня резолюція генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що колективна рішучість зможе змусити Росію шантаж і терор.

 

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Україні та Європі. Вона була окупована у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі ситуація на Запорізькій АЕС нестабільна. Станція часто опиняється на межі блекауту через обстріли армії РФ.

Крім того, окупанти продовжують мілітаризувати ЗАЕС, мінують територію, а також загарбники здійснюють провокації поблизу атомної станції.

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Володимир ЗеленськийЗапорізька АЕСМАГАТЕ