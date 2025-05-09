МАГАТЭ обнаружило сотни дыр в саркофаге ЧАЭС: есть ли угроза радиации

После атаки российскими дронами в феврале в саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили более 300 дыр. МАГАТЭ уже выяснило, есть ли угроза радиационной утечки.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
По данным Гросси, на Чернобыльской АЭС продолжаются расследования для определения масштабов повреждений, нанесенных саркофагу после атаки дрона в середине февраля.
"Потребовалось несколько недель, чтобы полностью потушить пожары, вызванные ударом. В результате аварийных работ во внешней обшивке арки НБК образовалось около 330 отверстий, каждое со средним размером 30-50 см", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Согласно информации, предоставленной команде МАГАТЭ на месте, предварительная оценка физической целостности большого здания в форме арки выявила значительные повреждения, например,
Кроме того, команду МАГАТЭ проинформировали, что главная крановая система саркофага, которая включает зону северного гаража для обслуживания кранов, была повреждена в результате удара дрона и пока не работает.
ГКС является одной из главных систем здания. В зоне гаража для обслуживания кранов расположено несколько электрических шкафов для различных систем, большинство из которых пострадали в результате инцидента с дроном и воды, которая использовалась для тушения пожаров, возникших в результате этого.
Другие системы НБК, обеспечивающие соответствующие функции безопасности, такие как радиационный мониторинг, сейсмический мониторинг, дезактивация и обращение с радиоактивными отходами, энергоснабжение и противопожарная защита, остаются функциональными.
В то же время на Чернобыльской площадке добавили, что несмотря на то, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования остаются функциональными, они не работают после инцидента с дроном, добавили на Чернобыльской площадке.
"Мы постепенно получаем более полную картину серьезных повреждений, нанесенных ударом дрона. Для их устранения понадобится немало времени и средств", - сказал Гросси.
МАГАТЭ также отметило, что более обнадеживающим является то, что на Чернобыльской АЭС до сих пор не наблюдается повышение уровня радиации, что свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов в результате удара.
Напомним, что 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты дроном с фугасной боевой частью ударили по ЧАЭС.
Он сразу отметил, что повреждения укрытия существенные.
Позже появились фото последствий удара дрона по станции.
В отдельном материале РБК-Украина можно узнать о ситуации вокруг станции, которая была зафиксирована в день удара.
Заметим, что чрезвычайная ситуация на ЧАЭС была ликвидирована только 7 марта.
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