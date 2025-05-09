МАГАТЭ обнаружило сотни дыр в саркофаге ЧАЭС: есть ли угроза радиации

По данным Гросси, на Чернобыльской АЭС продолжаются расследования для определения масштабов повреждений, нанесенных саркофагу после атаки дрона в середине февраля.

"Потребовалось несколько недель, чтобы полностью потушить пожары, вызванные ударом. В результате аварийных работ во внешней обшивке арки НБК образовалось около 330 отверстий, каждое со средним размером 30-50 см", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Что повреждено в результате удара

Согласно информации, предоставленной команде МАГАТЭ на месте, предварительная оценка физической целостности большого здания в форме арки выявила значительные повреждения, например,

панелей из нержавеющей стали внешней облицовки,

изоляционных материалов,

значительной части мембраны, расположенной между слоями изоляционных материалов, предотвращающих попадание воды, влаги и воздуха.

Кроме того, команду МАГАТЭ проинформировали, что главная крановая система саркофага, которая включает зону северного гаража для обслуживания кранов, была повреждена в результате удара дрона и пока не работает.

ГКС является одной из главных систем здания. В зоне гаража для обслуживания кранов расположено несколько электрических шкафов для различных систем, большинство из которых пострадали в результате инцидента с дроном и воды, которая использовалась для тушения пожаров, возникших в результате этого.

Что на ЧАЭС работает исправно

Другие системы НБК, обеспечивающие соответствующие функции безопасности, такие как радиационный мониторинг, сейсмический мониторинг, дезактивация и обращение с радиоактивными отходами, энергоснабжение и противопожарная защита, остаются функциональными.

В то же время на Чернобыльской площадке добавили, что несмотря на то, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования остаются функциональными, они не работают после инцидента с дроном, добавили на Чернобыльской площадке.

"Мы постепенно получаем более полную картину серьезных повреждений, нанесенных ударом дрона. Для их устранения понадобится немало времени и средств", - сказал Гросси.

Есть ли угроза радиации

МАГАТЭ также отметило, что более обнадеживающим является то, что на Чернобыльской АЭС до сих пор не наблюдается повышение уровня радиации, что свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов в результате удара.