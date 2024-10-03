В МАГАТЭ выразили "глубокую обеспокоенность" из-за перебоев с электропитанием ЗАЭС

Ситуация с электропитанием временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции остается источником "глубокого беспокойства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Гросси отметил, что ЗАЭС на этой неделе потеряла связь с единой резервной линией электропередач на 36 часов, что подчеркивает нестабильность поставок электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и других важных функций ядерной безопасности.
Отключение линии электропередачи 330 кВ во вторник утром, 1 октября, вновь оставило ЗАЭС полностью зависимой от единой линии 750 кВ.
До полномасштабного вторжения России у нее было четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ, что подчеркивает, насколько серьезно ухудшилась ядерная безопасность с февраля 2022 года.
В МАГАТЭ напомнили, что с начала полномасштабной войны ЗАЭС неоднократно испытывала частичные или полные отключения электроэнергии, что является одним из самых сложных вызовов для поддержания ядерной и физической ядерной безопасности во время конфликта.
В общей сложности станция теряла внешнее электроснабжение восемь раз, что заставляло ее временно полагаться на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией.
"Ситуация с электроснабжением вне площадки остается глубоким источником беспокойства. Потеря линии электропередач 330 кВ на этой неделе свидетельствует о том, что ситуация в этом плане не улучшается, а наоборот", - отметил Гросси.
Напомним, 1 октября в результате очередной атаки России на магистральную подстанцию была обесточена одна из линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это поставило ЗАЭС на грань блэкаута.
Только на следующий день энергетикам удалось восстановить линию питания Запорожской АЭС.
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