В МАГАТЭ выразили "глубокую обеспокоенность" из-за перебоев с электропитанием ЗАЭС

Гросси отметил, что ЗАЭС на этой неделе потеряла связь с единой резервной линией электропередач на 36 часов, что подчеркивает нестабильность поставок электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

Отключение линии электропередачи 330 кВ во вторник утром, 1 октября, вновь оставило ЗАЭС полностью зависимой от единой линии 750 кВ.

До полномасштабного вторжения России у нее было четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ, что подчеркивает, насколько серьезно ухудшилась ядерная безопасность с февраля 2022 года.

В МАГАТЭ напомнили, что с начала полномасштабной войны ЗАЭС неоднократно испытывала частичные или полные отключения электроэнергии, что является одним из самых сложных вызовов для поддержания ядерной и физической ядерной безопасности во время конфликта.

В общей сложности станция теряла внешнее электроснабжение восемь раз, что заставляло ее временно полагаться на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией.

"Ситуация с электроснабжением вне площадки остается глубоким источником беспокойства. Потеря линии электропередач 330 кВ на этой неделе свидетельствует о том, что ситуация в этом плане не улучшается, а наоборот", - отметил Гросси.