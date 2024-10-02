ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС после российского обстрела

Среда 02 октября 2024 22:25
UA EN RU
Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС после российского обстрела Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Энергетики восстановили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Она была повреждена во время российского обстрела 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции. Поврежденная в результате российских обстрелов воздушная линия 330 кВ - снова в работе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что вчера из-за российской атаки на энергообъект одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена.

Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и возобновить питание. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня.

В настоящее время оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 октября, в результате очередной атаки России на магистральную подстанцию была обесточена одна из линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это поставило ЗАЭС на грань блэкаута.

В Минэнерго отметили, что очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Укрэнерго Война в Украине
NEWS
"Готовим результаты на осень". Зеленский рассказал о докладах главы СВР и Сырского
"Готовим результаты на осень". Зеленский рассказал о докладах главы СВР и Сырского
DAILY
В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить
Роман Коткорреспондент РБК-Украина В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить