RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МАГАТЭ отреагировали на обстрел и обесточивание Запорожской АЭС

Фото: в МАГАТЭ отреагировали на обстрел и обесточивание Запорожской АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Обстрелы Запорожской атомной электростанции, которые повлекли ее полное обесточивание, чрезвычайно безответственные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Сегодня Запорожская АЭС потеряла последний внешний источник питания и теперь полагается на аварийные дизельные генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и безопасности.

"Восстановление обстрелов, поражающее единственный источник внешнего питания станции, чрезвычайно безответственно. Запорожскую атомную электростанцию нужно защитить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Так, 16 дизель-генераторов завода начали работать автоматически, снабжая энергией шесть реакторов. После стабилизации ситуации десять генераторов выключили, оставив шесть для обеспечения реакторов необходимой электроэнергией.

"Я в ближайшее время поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив", - добавил Гросси.

Все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме.

Шесть реакторов находятся в режиме холодной остановки, но они все еще нуждаются в электроэнергии для жизненно важных функций ядерной защиты и безопасности. Каждому дизель-генератору завода хватает топлива как минимум на десять дней.

Инженеры ЗАЭС приступили к ремонту поврежденной линии электропередач 750 кВ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что оккупанты могли устроить обесточивание Запорожской АЭС, чтобы повысить ставки по случаю визита Гросси в Москву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭ