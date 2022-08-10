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Нова Зеландія може увійти в оборонний альянс, спрямований на стримування Китаю

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Веллінгтон, Середа 10 серпня 2022 07:55
Нова Зеландія може увійти в оборонний альянс, спрямований на стримування Китаю Фото: Нова Зеландія в майбутньому може увійти в оборонний союз AUKUS (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нова Зеландія може вступити в Тристоронній оборонний альянс AUKUS, в який сьогодні входять Австралія, Великобританія і США.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio New Zealand.

Тихоокеанський блок зараз зосереджений на будівництві атомного підводного флоту для Австралії, але в майбутньому AUKUS планує розширюватися.

Оборонний альянс AUKUS був створений у вересні 2021 року, однією з його цілей є стримування Китаю. В рамках тристоронньої угоди військово-морський флот Австралії вперше отримає можливість будувати атомні підводні човни. Перші з них повинні надійти на озброєння ВМС Австралії у 2036 році.

Раніше ми писали, що Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти Росії. Обмеження були введені проти Збройних сил і військово-промислового комплексу країни.

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Новая Зеландия Китай Сполучені Штати Америки
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