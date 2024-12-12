МАГАТЭ одобрило резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры. Китай и Россия проголосовали против.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети Х.
"Совет управляющих МАГАТЭ только что одобрил резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры", - сообщил журналист.
За резолюцию проголосовали 22 государства-члена, против выступили два, воздержались - 10.
Отмечается, что текст был написан так, чтобы избежать непосредственного упоминания России и получить более широкую поддержку, в частности Китая.
Однако Китай все равно проголосовал против, как и Россия.
Напомним, ранее мы сообщали, что на чрезвычайном заседании Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в Вене рассмотрят российский дроновый удар по автомобилю миссии Агентства по дороге к оккупированной Запорожской атомной электростанции. Заседание созвала Украина.
В Минэнерго Украины сообщили, что призвали страны-члены МАГАТЭ усилить давление на Россию для прекращения атак на электроподстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram