МАГАТЭ одобрило резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры

"Совет управляющих МАГАТЭ только что одобрил резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры", - сообщил журналист.

За резолюцию проголосовали 22 государства-члена, против выступили два, воздержались - 10.

Отмечается, что текст был написан так, чтобы избежать непосредственного упоминания России и получить более широкую поддержку, в частности Китая.

Однако Китай все равно проголосовал против, как и Россия.