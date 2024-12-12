МАГАТЕ схвалило резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на надзвичайному засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні розглянуть російський дроновий удар по автомобілю місії Агентства дорогою до окупованої Запорізької атомної електростанції. Засідання скликала Україна.

У Міненерго України повідомили, що закликали країни-члени МАГАТЕ посилити тиск на Росію для припинення атак на електропідстанції, що забезпечують роботу українських АЕС.

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