МАГАТЭ одобрило резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры. Китай и Россия проголосовали против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети Х .

"Совет управляющих МАГАТЭ только что одобрил резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры", - сообщил журналист.

За резолюцию проголосовали 22 государства-члена, против выступили два, воздержались - 10.

Отмечается, что текст был написан так, чтобы избежать непосредственного упоминания России и получить более широкую поддержку, в частности Китая.

Однако Китай все равно проголосовал против, как и Россия.