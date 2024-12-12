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МАГАТЭ одобрило резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры

Четверг 12 декабря 2024 18:30
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МАГАТЭ одобрило резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры Фото: МАГАТЭ одобрило резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины о безопасности энергетической инфраструктуры. Китай и Россия проголосовали против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети Х.

"Совет управляющих МАГАТЭ только что одобрил резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры", - сообщил журналист.

За резолюцию проголосовали 22 государства-члена, против выступили два, воздержались - 10.

Отмечается, что текст был написан так, чтобы избежать непосредственного упоминания России и получить более широкую поддержку, в частности Китая.

Однако Китай все равно проголосовал против, как и Россия.

Напомним, ранее мы сообщали, что на чрезвычайном заседании Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в Вене рассмотрят российский дроновый удар по автомобилю миссии Агентства по дороге к оккупированной Запорожской атомной электростанции. Заседание созвала Украина.

В Минэнерго Украины сообщили, что призвали страны-члены МАГАТЭ усилить давление на Россию для прекращения атак на электроподстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС.

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