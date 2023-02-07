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МАГАТЭ провело ротацию мониторинговой миссии на Запорожской АЭС

Фото: МАГАТЭ сменило наблюдателей на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ провело ротацию наблюдателей, которые находились на Запорожской АЭС. Также прошла ротация миссий на других украинских атомных станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной инспекции по ядерному урегулированию.

Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась вчера, 6 февраля. Накануне новые наблюдатели провели онлайн-встречу с главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым, временным руководителем ЗАЭС Дмитрием Вербицким и главным инженером станции Игорем Мурашовым.

Также вчера МАГАТЭ сменило наблюдателей на Южноукраинской АЭС, а 4 февраля - на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Напомним, в конце января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что мониторинговые миссии МАГАТЭ заработали на всех украинских АЭС.

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МАГАТЭЗапорожская АЭСАЭС