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МАГАТЕ провело ротацію моніторингової місії на Запорізькій АЕС

Фото: МАГАТЕ змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ провело ротацію спостерігачів, які знаходилися на Запорізькій АЕС. Також відбулася ротація місій на інших українських атомних станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної інспекції ядерного врегулювання.

Ротація експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відбулася вчора, 6 лютого. Напередодні нові спостерігачі провели онлайн-зустріч з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим, тимчасовим керівником ЗАЕС Дмитром Вербицьким та головним інженером станції Ігорем Мурашовим.

Також вчора МАГАТЕ змінило спостерігачів на Південноукраїнській АЕС, а 4 лютого - на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, наприкінці січна прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх українських АЕС.

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МАГАТЭЗапорізька АЕСАЕС