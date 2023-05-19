В МАГАТЭ сообщили об обстреле вблизи Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ сообщили, что сама станция не пострадала, но близость обстрелов еще раз подчеркнула постоянную угрозу ядерной безопасности в то время, как усилились обсуждения предстоящих военных операций в регионе.

Генеральный директор Марата Рафаэль Гросси подтвердил свою решимость обеспечить защиту ЗАЭС, и сказал, что ведет интенсивные переговоры со всеми вовлеченными сторонами для достижения этой цели.

"Очень просто: не стрелять по заводу и не использовать завод как военную базу. Во всех интересах должно быть согласование ряда принципов защиты завода во время конфликта", - сказал он.

Кроме того, сообщается, что количество персонала завода значительно сократилось с начала полномасштабной войны, когда персонал предприятия и их семьи сталкивались с тяжелейшими и стрессовыми условиями после оккупации.

К тому же, недавняя эвакуация некоторых жителей из Энергодара добавила неопределенности в кадровой ситуации, и эксперты МАГАТЭ в начале этого месяца наблюдали дальнейшее сокращение персонала станции только до основного персонала. Однако 15 мая штатный персонал вернулся на завод и продолжал работать в течение недели. Но численность рабочей силы все еще значительно ниже, чем в период до войны.

"На этой неделе наши специалисты заметили заметное увеличение персонала на заводе. На данный момент здесь достаточно персонала для завода, все реакторы которого в режиме остановки. Однако этого остается явно недостаточным для проведения необходимого технического обслуживания и других регулярных работ. Чем дольше у станции такой сокращенный персонал, тем больше становятся риски для ядерной безопасности. Ситуация остается неустойчивой", - сказал Гросси.

Ситуация на Запорожской ЗАЭС

Отметим, что россияне оккупировали станцию в марте 2022 года. ЗАЭС перешла под контроль российской компании "Росатом", а позже захватчики создали акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для контроля над станцией.

Кроме того, россияне обустроили на АЭС военную базу, где хранят свое вооружение и технику.

Запорожскую АЭС остановили еще в сентябре 2022 года, ее подпитывают украинскими сетями.

В последнее время РФ существенно увеличила количество солдат на станции, которые заминировали всю территорию вокруг нее.

К тому же захватчики объявили "эвакуацию" из Энергодара, которая фактически является депортацией. Пока оно не принудительная и предназначено для пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.

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