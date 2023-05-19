У МАГАТЕ повідомили про обстріл поблизу Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного агентства з атомної енергії.

Експерти МАГАТЕ, що присутні на ЗАЕС повідомили, що сама станція не постраждала, але близькість обстрілів ще раз підкреслила постійну загрозу ядерній безпеці в той час, як посилилися обговорення щодо майбутніх військових операцій у регіоні.

Генеральний директор МАРАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив свою рішучість забезпечити захист ЗАЕС, і сказав, що веде інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами для досягнення цієї мети.

"Дуже просто: не стріляти по заводу і не використовувати завод як військову базу. У всіх інтересах має бути узгодження низки принципів захисту заводу під час конфлікту", - сказав він.

Окрім того, повідомляється, що кількість персоналу заводу значно скоротилася з початку повномасштабної війни, коли персонал підприємства та їхні родини стикалися з надзвичайно важкими та стресовими умовами після окупації.

До того ж, нещодавня евакуація деяких жителів з Енергодару додала невизначеності щодо кадрової ситуації, і експерти МАГАТЕ на початку цього місяця спостерігали подальше скорочення персоналу станції лише до основного персоналу. Однак 15 травня штатний персонал повернувся на завод і продовжував працювати протягом тижня. Проте чисельність робочої сили все ще значно нижча ніж у період до великої війни.

"Цього тижня наші фахівці помітили помітне збільшення персоналу на заводі. На даний момент тут достатньо персоналу для заводу, всі реактори якого в режимі зупинки. Однак цього залишається явно недостатнім для проведення необхідного технічного обслуговування та інших регулярних робіт. Чим довше станція має такий скорочений персонал, тим більшими стають ризики для ядерної безпеки. Ситуація залишається нестійкою", - сказав Гроссі.

Ситуація на Запорізькій ЗАЕС

Зазначимо, що росіяни окупували станцію у березні 2022 року. ЗАЕС перейшла під контроль російської компанії "Росатом", а пізніше загарбники створили акціонерне товариство "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" та федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС" для контролю над станцією.

Окрім того, росіяни облаштували на АЕС військову базу, де зберігають своє озброєння та техніку.

Запорізьку АЕС зупинили ще в вересні 2022 року, її підживлюють українськими мережами.

Останнім часом РФ суттєво збільшила кількість солдатів на станції, які замінували усю територію навколо неї.

До того ж, загарбники оголосили "евакуацію" з Енергодару, яка фактично є депортацією. Поки вона не примусова та призначена для пенсіонерів, інвалідів та сімей з дітьми.

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