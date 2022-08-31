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МАГАТЕ вимагатиме постійного перебування інспекторів на ЗАЕС

Фото: МАГАТЕ вимагатиме постійного перебування інспекторів на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цього четверга, 1 вересня, інспектори ООН отримають доступ до Запорізької АЕС. МАГАТЕ розраховує на те, що вони зможуть постійно перебувати на території станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Ми готуємося до справжньої роботи, яка розпочнеться завтра. Ми спробуємо встановити постійну присутність агентства, починаючи з цього моменту", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що місія МАГАТЕ має прибути на Запорізьку АЕС вже сьогодні, 31 серпня.

За словами президента України Володимира Зеленського, ситуація на АЕС надзвичайно загрозлива, ризик катастрофи не зменшується.

Тим часом МАГАТЕ вже встигло провести інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС