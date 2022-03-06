Окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки на ЧАЕС та у зоні відчуження

Російські окупанти на ЧАЕС та у зоні відчуження грубо порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму

Зокрема, нехтуються вимоги щодо обов'язкового використання санпропускників, зміни одягу та взуття при відвідуванні "брудних" зон підприємства, дезактивації, здійснюється безконтрольне переміщення особового складу та військової техніки на підприємстві, у зоні відчуження та за її межі.

"Це, в свою чергу, призводить до погіршення радіаційної обстановки на об’єкті та у зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони відчуження", - говориться в повідомленні.

Станом на 6 березня дані параметрів безпеки свідчать про тенденцію погіршення ряду показників, зокрема, концентрації довгоживучих радіонуклідів в атмосфері.

Попри те, що персонал ЧАЕС без ротації мужньо та героїчно виконує свої функції із забезпечення безпечної експлуатації цих об’єктів, робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження не відновлена.



"Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження наразі неможливий", - додали в Держатомрегулювання.



Ситуація ускладнюється тим, що стаціонарний та стільниковий телефонний зв'язок із персоналом, що залишається безпосередньо на АЕС, не відновлено.

"За інформацією персоналу ДСП "Чорнобильська АЕС", що отримується по доступним каналам зв’язку, параметри безпеки об’єктів ДСП "Чорнобильська АЕС" поки перебувають у нормі", - додали у відомстві.



При цьому станом на 6 березня на об'єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.

Нагадаємо, що об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" вже одинадцятий день знаходяться під контролем окупантів, які зайшли з території республіки Білорусь і захопили ЧАЕС о 17:00 24 лютого.