МАГАТЭ усиливает контроль над ЧАЭС после повреждения саркофага "Шахедом"

По словам Гросси, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе направило дополнительных экспертов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС).

Специалисты должны будут оценить и подробно описать состояние Нового безопасного конфайнмента (НБК), который был поврежден во время удара российского беспилотника 14 февраля 2025 года. Прежде всего экспертов будет интересовать текущее состояние НБК, его эксплуатационные характеристики после атаки РФ и эффективность мер по снижению рисков.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что дополнительные эксперты присоединились к постоянной команде агентства, которая работает на ЧАЭС с января 2023 года.

Что известно об НБК, возведенном в 2016 году

Новый безопасный конфайнмент (НБК) был возведен в 2016 году над объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Именно эта конструкция покрывает остатки разрушенного 4-го энергоблока.

Его основная цель - изоляция радиоактивных материалов и предотвращение выбросов радиации в окружающую среду.

Конструкция НБК представляет собой огромное арочное стальное сооружение, способное защищать старый саркофаг и обеспечивать безопасные работы по демонтажу обломков. Срок ее эксплуатации рассчитан на более 100 лет, однако любые повреждения могут уменьшить ее эффективность.

Удар "Шахеда" по НБК

В феврале 2025 года НБК получил структурные повреждения после удара российского беспилотника. И хотя удар дрона не вызвал радиоактивного выброса, однако он нанес серьезные структурные повреждения, повлиявшие на функциональность сооружения и его прогнозируемый срок службы.

Во время миссии эксперты МАГАТЭ проверят имеющиеся меры безопасности и обсудят с руководством станции планы восстановления НБК и готовности к реагированию на потенциальные угрозы ядерной безопасности.

Данная проверка подчеркивает международное внимание к безопасности ЧАЭС после агрессии РФ и направлена на обеспечение стабильности и защиты остатков зоны отчуждения.