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МАГАТЭ не планирует постоянной миссии на Курской АЭС

Вторник 24 сентября 2024 06:38
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МАГАТЭ не планирует постоянной миссии на Курской АЭС Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг российской Курской АЭС остается серьезной, но агентство не планирует постоянной миссии на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси в интервью РИА Новости, о котором пишет Reuters.

Украинские войска находятся в южной Курской области примерно в 40 км от объекта.

"(Ситуация) серьезная, поскольку произошло военное вторжение, и это вторжение достигло такой стадии, что оно не так далеко от атомной электростанции", — заявил Гросси.

В прошлом месяце он посетил Курскую станцию и сказал, что она будет "чрезвычайно поражена", если на нее будет совершено нападение, поскольку на установке нет купола содержания.

По словам Гросси, МАГАТЭ не планирует постоянно размещать наблюдателей на станции, как это было сделано на четырех украинских станциях, включая Запорожскую АЭС, захваченную российскими войсками в начале вторжения.

Напомним, российские официальные лица пытались использовать визит Гросси на Курскую атомную электростанцию, чтобы лживо представить Украину угрозой радиационного инцидента, который, по мнению россиян, подорвет поддержку Украины Западом.

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МАГАТЭ Курская область
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