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МАГАТЕ планує провести на ЗАЕС кілька днів, - Гроссі

Фото: місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Місія МАГАТЕ планує пробути з візитом на Запорізькій АЕС кілька днів. Експерти хочуть поспілкуватися з українським персоналом і скласти звіт про поїздку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вранці 31 серпня місія МАГАТЕ виїхала з Києва у складі автоколони.

Перед відправленням конвою в коментарі журналістам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що експерти планують провести на Запорізькій АЕС "кілька днів". Зокрема, експерти хочуть поспілкуватися з персоналом і скласти звіт.

Також глава МАГАТЕ розраховує створити постійну місію на станції.

У свою чергу гауляйтер Запорзької області Євген Балицький в коментарі російським ЗМІ заявив, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС повинна тривати один день.

"Програма візиту розрахована на один день. Вони повинні за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, в процесі можна подивитися. Поки заявлено (як мета візиту - ред.) - "ознайомитися з роботою станції". Для нас це розмите поняття", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні місії в Офісі президента повідомили, що росіяни обстрілюють коридори, якими експерти МАГАТЕ мають доїхати на ЗАЕС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти імітують бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

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