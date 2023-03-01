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Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней, - Пентагон

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Среда 01 марта 2023 01:45
Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней, - Пентагон Фото: В Пентагоне заявили, что Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Ирану понадобится примерно 12 дней, чтобы иметь возможность изготовить материал для одной ядерной бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время слушаний в Палате представителей, обнародованные Reuters.

Агентство отмечает, что соответствующее заявление чиновник сделал, комментируя вопрос законодателей о том, почему Администрация Джо Байдена пыталась возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе от 2015 года".

"В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегерану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - пояснил Каль.

К слову, в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения и ввел новые санкции против Ирана.

Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Напомним, в Пентагоне подчеркнули, что угроза со стороны Ирана превратилась в глобальный вызов в связи с усилением сотрудничества с РФ и передачей дронов стране-агрессору.

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