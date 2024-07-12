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В память о жертвах. В "Охматдете" камерный оркестр исполнил "Реквием по погибшим": фото

Киев, Пятница 12 июля 2024 18:11
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В память о жертвах. В "Охматдете" камерный оркестр исполнил "Реквием по погибшим": фото В "Охматдете" выполнили "Реквием по погибшим" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

12 июля на территории больницы "Охматдет" провели "Реквием по погибшим", посвященный памяти жертв российской атаки на самую большую детскую больницу Украины.

РБК-Украина делится фото с места происшествия.

Как прошел "Реквием по погибшим"

В результате российского удара 8 июля по больнице "Охматдет" погибли два человека - врач-нефролог отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций Светлана Лукьянчик и родственник одного из пациентов медицинского учреждения.

В память о погибших на территории "Охматдета" камерный оркестр "Киев-классик" во главе с главным дирижером Германом Макаренко исполнил реквием. На событие собрались десятки неравнодушных людей, в том числе и персонал больницы.

На месте разрушенного отделения собравшиеся возложили цветы.

В память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фото

Реквием исполнил камерный оркестр "Киев-классик" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о последствиях атаки на Украину 8 июля

РФ 8 июля нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки значительные повреждения получили Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате в медицинском учреждении два человека погибли, еще более 50 получили ранения.

Всего в этот день в результате российской атаки погибли 44 украинца и 196 получили ранения.

В память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фотоВ память о жертвах. В &quot;Охматдете&quot; камерный оркестр исполнил &quot;Реквием по погибшим&quot;: фото

В память о жертвах провели реквием (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Ранее мы писали о том, что во Львове простились с погибшим в Охматдете врачом Светланой Лукьянчик.

Читайте также о том, что в Киеве скончался 7-летний мальчик, находившийся на лечении в Охматдете во время ракетной атаки.

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