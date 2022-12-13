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МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС в Украине

Фото: Денис Шмыгаль и Рафаэль Гросси (скришот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время намерено направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита в Париж.

"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - написал он.

По его словам, миссии должны обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности, обстрелы со стороны россиян.

Шмыгаль также подчеркнул, что демилитаризация Запорожской АЭС - это пункт №1 мирного плана, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр и директор МАГАТЭ проговорили шаги, необходимые для демилитаризации ЗАЭС. Шмыгаль добавил, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия РФ по отношению к украинской станции.

Напомним, недавно МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина с МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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МАГАТЭДенис ШмыгальЗапорожская АЭС