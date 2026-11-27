"МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной по поводу девятого локального прекращения огня на ЗАЭС после очередного отключения внешнего электроснабжения", - говорится в заявлении.

Подключение станции к единственной оставшейся внешней линии электропередачи линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ было прервано 25 ноября в 05:28 по местному времени из-за военных действий.

"В 28-й раз за время конфликта ЗАЭС использует аварийные дизель-генераторы для обеспечения основных функций ядерной безопасности", - отметили в МАГАТЭ.