"МАГАТЕ веде переговори з Росією та Україною щодо дев'ятого локального припинення вогню на ЗАЕС після чергового відключення зовнішнього електропостачання", - йдеться у заяві.

Підключення станції до єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася, лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВ було перервано 25 листопада о 05:28 за місцевим часом через військові дії.

"У 28-й раз за час конфлікту ЗАЕС використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення основних функцій ядерної безпеки", - вказали у МАГАТЕ.