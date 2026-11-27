МАГАТЭ договаривается с Украиной и Россией о прекращении огня на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сотрудничает с Россией и Украиной для организации нового локального перемирия на находящейся под контролем оккупантов Запорожской АЭС после очередного отключения внешнего электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.
"МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной по поводу девятого локального прекращения огня на ЗАЭС после очередного отключения внешнего электроснабжения", - говорится в заявлении.
Подключение станции к единственной оставшейся внешней линии электропередачи линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ было прервано 25 ноября в 05:28 по местному времени из-за военных действий.
"В 28-й раз за время конфликта ЗАЭС использует аварийные дизель-генераторы для обеспечения основных функций ядерной безопасности", - отметили в МАГАТЭ.
"Мы снова столкнулись с отключением внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Постоянная зависимость от единой линии электропередачи, а также расположение станции на линии фронта активной зоны боевых действий приводят к крайне нестабильному внешнему электроснабжению",
Напомним, 25 ноября из-за российских обстрелов Запорожская АЭС осталась без внешнего питания . Станция работала на резервных дизель-генераторах. Это уже был 17 блекаут с начала года.