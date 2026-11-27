МАГАТЕ домовляється з Україною та Росією про припинення вогню на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) співпрацює з Росією та Україною для організації нового локального перемирʼя на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, після чергового відключення зовнішнього електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
"МАГАТЕ веде переговори з Росією та Україною щодо дев'ятого локального припинення вогню на ЗАЕС після чергового відключення зовнішнього електропостачання", - йдеться у заяві.
Підключення станції до єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася, лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВ було перервано 25 листопада о 05:28 за місцевим часом через військові дії.
"У 28-й раз за час конфлікту ЗАЕС використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення основних функцій ядерної безпеки", - вказали у МАГАТЕ.
"Ми знову зіткнулися із відключенням зовнішнього електропостачання на ЗАЕС. Постійна залежність від єдиної лінії електропередачі, а також розташування станції на лінії фронту активної зони бойових дій призводять до вкрай нестабільного зовнішнього електропостачання",
Нагадаємо, 25 листопада через російський обстріл Запорізька АЕС залишилась без зовнішнього живлення. Станція працювала на резервних дизель-генераторах. Це вже був 17-й блекаут від початку року.