Взять Украину за 10 дней. Почему захватнический план России провалился: анализ RUSI

Россия планировала провести фазу полномасштабного вторжения в Украину через 10 дней. После чего в Кремле хотели оккупировать страну, чтобы организовать аннексию территорий, но этот план провалился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

По данным доклада, который подготовили военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, бывший глава СНБО Украины Александр Данилюк и экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, такой план РФ провалился из-за "чрезмерной секретности" и низкой подготовки на тактическом уровне для эффективного исполнения.

По мнению экспертов, РФ планировала, что скорость атаки и дезинформация позволят быстро захватить столицу Украины. При этом, как указано в докладе, российский план в значительной степени удался, и войска РФ даже добились преимущества в соотношении сил 12:1 к северу от Киева.

Авторы утверждают, что степень секретности российского плана была настолько высоким, что даже военное руководство на уровне заместителей начальников управления Генштаба узнало о нем за несколько дней до начала войны.

Наибольшим недостатком плана, по мнению экспертов, было отсутствие реверсивных действий. В результате чего, когда скорость не дала желаемых результатов, силы РФ поняли, что их позиции неуклонно ослабляются по мере мобилизации Украины. Однако, несмотря на эти неудачи, Россия снова сосредоточилась на Донбассе.

В докладе говорится, что такая активная компетентность российских военных оказалась значительно ниже ожиданий многих украинских, российских и международных наблюдателей.

В итоге эксперты обратили внимание на важную деталь, поскольку ВСУ тратят значительное количество боеприпасов и в некоторой степени зависят от поддержки союзников, необходимо, чтобы партнеры лучше поддержали Украину, поскольку ее победа нуждается в серьезных тяжелых боях, но при соответствующей поддержке она этого добьется.

Напомним, как ранее сообщалось, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину враг надеялся, что захватит Киев за три дня.

Добавим, что также мы рассказывали о статье The Washington Post. В ней утверждалось, что Россия готовилась к быстрому захвату Украины и подготовила два марионеточных правительства во главе с Януковичем и Медведчуком.

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