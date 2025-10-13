Должен знать каждый водитель: полиция объяснила, когда буксировка может закончиться ДТП и штрафом

Основные правила буксировки транспортных средств должен знать каждый водитель. Это поможет избежать не только "случайного" дорожно-транспортного происшествия (ДТП), но и штрафа за нарушение.
Правоохранители напомнили, что основные требования (правила) насчет буксировки различных транспортных средств должен знать каждый водитель.
Так, перед началом движения необходимо обсудить с другим водителем:
Подчеркивается, что буксировать транспортное средство может только:
"Если жесткое сцепление не обеспечивает точного повторения траектории движения - в буксируемом авто всегда должен быть водитель", - отметили в полиции.
Уточняется, что только на жесткой сцепке следует буксировать прицеп или телегу - чтобы они точно повторяли движение авто.
"Запомните: у авто, которое осуществляет буксировку, должен быть включен ближний свет фар, а у машины, которую буксируют - аварийная световая сигнализация", - сообщили правоохранители.
Кроме того, нельзя буксировать транспортные средства автобусами.
В завершение украинцам напомнили, что запрещается буксировать:
"Соблюдение этих правил поможет избежать аварий", - подытожили в патрульной полиции.
Стоит отметить, что согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил буксировки транспортных средств может повлечь за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).
