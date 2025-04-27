Имеет в запасе "торпеды". В Белом доме назвали приоритеты Трампа на следующие 100 дней

Представители Белого дома рассказали, что в следующие 100 дней своего президентства Трамп сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах.

Ожидается, что на предстоящей неделе Трамп поедет в Мичиган на митинг по случаю 100-дневного юбилея. Белый дом намерен:

осветить его экономическое видение,

хочет рассказать об "изгнании нелегальных иммигрантов",

об изменениях во внешней политике,

о работе Департамента эффективности правительства миллиардера Илона Маска по "очистке федеральной бюрократии и сокращению того, что он считает расточительством".

Празднование этих шагов станет частью широкого круга победы вокруг вступления Трампа на второй срок, который официальный представитель на условиях анонимности назвал западным журналистам "фантазией консерватора", пишет Reuters.

"Торпеды в запасе"

По словам одного из чиновников США, после ряда "громких" изменений, в том числе в таких сферах социальной политики, как права трансгендеров, Трамп имеет в запасе "торпеды". Однако чиновник не уточнил, что именно имеет в виду.

Американский чиновник рассказал Reuters, что впереди еще много "торпед под водой". Это может включать больше исполнительных действий, которые являются "характерными признаками первых 100 дней Трампа", которые будут продолжаться, как "снежный ком, который катится вниз".

Чиновник США также рассказал западным СМИ, что администрация Трампа все еще работает над запретом на поездки для граждан нескольких стран.

Акцент на мирных переговорах и торговых соглашениях

Другой чиновник сказал Reuters, что в течение следующих 100 дней Трамп уделит больше внимания торговым соглашениям и мирным переговорам.

В этом году президент США начал тотальную торговую войну со многими странами, прежде чем приостановить взаимные тарифы, чтобы позволить переговоры с отдельными странами. Его администрация надеется достичь соглашений в течение 90 дней.

В следующем месяце Трамп совершит длительную зарубежную поездку, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, и продолжит настаивать на прекращении российско-украинской войны и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Трамп пообещал завершить войну РФ против Украины в "первый день" своего президентства, но мира до сих пор не удалось достичь. В субботу Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, не хочет останавливать свою войну.

Резонансные нововведения Трампа

Ранее американский президент ввел радикальные изменения в ряде приоритетов внутренней и внешней политики США после того, как вступил в должность 20 января.

Американский лидер "перевернул" мировой экономический порядок своими тарифами, сократил федеральное правительство сокращением рабочих мест и "покончил" с программами разнообразия в государственном и частном секторах.

Кроме того, Трамп также делал нападки на научные круги, юридические фирмы и суды в Штатах.

Критики действий президента США говорят, что он "попрал права граждан и неграждан, оттолкнул союзников и поставил под угрозу господство США в мире", говорится в публикации Reuters.

Трамп также прекратил финансирование университетов за то, что его администрация считает толерантным отношением к антисемитскому поведению.

Глава Белого дома также "урезал" права трансгендеров, сократил программы разнообразия, справедливости и инклюзии (DEI) в федеральном правительстве и федеральных подрядчиках. Как отмечают западные СМИ, это имело широкое влияние на все американское общество.