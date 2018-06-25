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Інтерв'ю

У травні-червні кількість порушень на Донбасі зросла, - ОБСЄ

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, кількість порушень у травні збільшилася майже на 10 тис. порівняно з квітнем

Протягом травня-червня кількість порушень режиму припинення на Донбасі вогню різко зросла. Про це повідомляють у спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), передає Deutsche Welle.

У квітні 2018 року місією було зафіксовано 18,5 тисяч таких випадків, у травні їх було 28,2 тисяч, а за перші 17 днів червня - 21,2 тисячі. 

"За останні шість тижнів ми також зафіксували збільшення (військової - ред.) присутності у трьох зонах розведення сил, з обох боків від лінії розмежування, що призвело до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на цих територіях: у травні - 342 випадки, порівняно з 200 випадками у квітні", - повідомили в СММ ОБСЄ.

У ОБСЄ зазначили, що не можуть коментувати, чи ефективніша ООС, ніж АТО.

"Ми зацікавлені у тому, чи виконують особи та організації взяті на себе зобов'язання, зокрема зобов'язання припинити вогонь, відвести важке озброєння, розвести сили та розмінувати територію. Зараз ми бачимо, що сторони не змогли цього забезпечити, що призвело до збільшення жертв серед цивільних", - наголосили у місії.

Нагадаємо, 20 червня у ООН повідомили, що на Донбасі за час бойових дій, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, перемирие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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