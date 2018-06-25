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Интервью

В мае-июне количество нарушений на Донбассе выросло, - ОБСЕ

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, количество нарушений в мае увеличилось почти на 10 тыс. по сравнению с апрелем

В течение мая-июня количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло. Об этом сообщают в специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), передает Deutsche Welle.

В апреле 2018 года миссией было зафиксировано 18,5 тысяч таких случаев, в мае их было 28,2 тысяч, а за первые 17 дней июня - 21,2 тысячи.

"За последние шесть недель мы также зафиксировали увеличение (военного - ред.) присутствия в трех зонах разведения сил, с обеих сторон от линии разграничения, что привело к увеличению количества нарушений режима прекращения огня на этих территориях: в мае - 342 случаи, по сравнению с 200 случаями в апреле", - сообщили в СММ ОБСЕ.

В ОБСЕ отметили, что не могут комментировать, эффективнее ли ООС, чем АТО.

"Мы заинтересованы в том, выполняют ли лица и организации взятые на себя обязательства, в частности обязательства прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение, развести силы и разминировать территорию. Сейчас мы видим, что стороны не смогли этого обеспечить, что привело к увеличению жертв среди гражданских", - подчеркнули в миссии.

Напомним, 20 июня в ООН сообщили, что на Донбассе за время боевых действий, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, перемирие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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