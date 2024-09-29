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Как воспользоваться программой "Доступные лекарства": объяснение Минздрава

Воскресенье 29 сентября 2024 13:25
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Как воспользоваться программой "Доступные лекарства": объяснение Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Программа "Доступные лекарства" позволяет получить возмещение стоимости на ряд препаратов. На сегодня, ею воспользовались уже более 5 миллионов украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Программа "Доступные лекарства" направлена на возмещение стоимости (реимбурсацию) медикаментов для лечения таких заболеваний:

  • сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей;
  • сахарный диабет 1-го и 2-го типа, несахарный диабет;
  • болезнь Паркинсона;
  • расстройства поведения, психические расстройства, эпилепсия.

Эти болезни значительно влияют на уровень смертности в Украине или серьезно ухудшают качество жизни пациентов, однако могут быть успешно лечены на амбулаторном уровне.

Кроме того, в рамках программы "Доступные лекарства" пациенты могут получить:

  • препараты для поддержки лечения после трансплантации;
  • средства для обезболивания и паллиативной помощи;
  • тест-полоски для контроля уровня глюкозы с помощью индивидуального глюкометра.

Программа постоянно пополняется новыми препаратами, как украинского, так и иностранного производства. Перечень доступных лекарств и медицинских изделий можно найти на сайте Минздрава Украины в разделе "Приказы Минздрава".

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

  • обратиться к врачу и получить электронный рецепт. Декларация с врачом при этом не обязательна.
  • посетить аптеку, участвующую в программе, где есть наклейка "Здесь есть Доступные лекарства".
  • получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Лекарства можно получить в любом городе Украины, независимо от места выписки рецепта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минздрав недавно развеял мифы в вопросе лекарств или же лечебных процессов, которые могут привести к серьезным последствиям.

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Министерство здравоохранения Украины
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