В Минздраве развеяли распространенные мифы о лекарствах и лечении

Многие продолжают верить в различные мифы в вопросе лекарств, или же лечебных процессов, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям. Немало фейков касается антибиотиков.

Мифы по антибиотикам

Среди самых распространенных мифов то, что антибиотики эффективны против вирусов и любых инфекций. На самом же деле антибиотики способны воздействовать исключительно на бактерии, а не на вирусы. Соответственно, их применяют только для лечения бактериальных инфекций. При этом даже если у вас бактериальная инфекция, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для назначения нужного препарата.

Некоторые верят в то, что можно использовать антибиотики, которые остались от прошлого лечения. На самом деле остатки старых антибиотиков могут не подействовать на инфекцию, которую вы имеете сейчас. Только врач сможет правильно подобрать эффективное лечение.

Также распространенной ошибкой является самостоятельное решение об употреблении тех или иных антибиотиков. Стоит помнить, что неправильное использование антибиотиков не только вредит вашему здоровью, но и способствует распространению устойчивых бактерий, что становится угрозой для других людей и даже для всего мира.

Мифы о лечебном процессе

Иногда пациенты считают, что лекарства можно прекращать принимать, как только они почувствуют улучшение.

На самом деле, несмотря на то, что состояние может значительно улучшиться, важно продолжать курс антибиотиков до конца, как это определил врач. Это гарантирует уничтожение всех вредных бактерий и предотвращает возникновение резистентности у микроорганизмов.