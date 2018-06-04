У травні від оренди держмайна до бюджету надійшло 120 млн гривень

З початку року ця сума склала понад 581 млн гривень

У травні від оренди державного майна до бюджету країни надійшло 120 млн гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Фонду держмайна Дмитро Парфененко.

"У травні додали бюджету ще 120 млн гривень від оренди державного майна", - написав він.

За словами Парфененка, з початку року ця сума склала трохи більше 581 млн гривень, що є 58% від річного плану надходжень.

Він зазначив, що часто якість майна, яке дають для передачі в оренду органи управління, не є конкурентними перевагами.

Нагадаємо, на сьогоднішній день Фонд державного майна (ФДМ) закінчує розробку Єдиної бази даних оцінки нерухомості, яку планується запустити з червня цього року.