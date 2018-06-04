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Интервью

В мае от аренды госимущества в бюджет поступило 120 млн гривен

НовостиФинансы    04.06.2018 - 19:16
Фото: Дмитрий Парфененко (facebook.com Дмитро Парфененко)
Фото: Дмитрий Парфененко (facebook.com Дмитро Парфененко)

С начала года эта сумма составила более 581 млн гривен

В мае от аренды государственного имущества в бюджет страны поступило 120 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко.

"В мае добавили бюджета еще 120 млн гривен от аренды государственного имущества", - написал он.

По словам Парфененко, с начала года эта сумма составила чуть более 581 млн гривен, что является 58% от годового плана поступлений.

Он отметил, что зачастую качество имущества, которое дают для передачи в аренду органы управления, не является конкурентными преимуществами.

 
 

Напомним, на сегодняшний день Фонд государственного имущества (ФГИ) заканчивает разработку Единой базы данных оценки недвижимости, которую планируется запустить с июня этого года.

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Теги публикации: Аренда, ФГИ, госимущество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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