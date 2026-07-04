Мадяр запускает большое очищение власти в Венгрии, первым устранит действующего президента
В Венгрии приступают к масштабной перестройке государственной системы, которая предусматривает освобождение от многолетнего контроля и прекращения полномочий действующего президента.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Главные изменения 17-й поправки
Правительство официально подал в парламент предложение о 17-й поправке к Основному Закону Венгрии.
По словам премьера Венгрии, этот шаг был сделан после широких общественных консультаций, в которых приняли участие десятки тысяч граждан.
Масштабный пакет реформ содержит 12 ключевых пунктов, среди которых:
- Ограничения для депутатов - члены парламента смогут избираться максимум на 3 срока (12 лет)
- Смена судебной системы - усиливается судебное самоуправление, а судьи получат право отозвать глав Курии и Национального судебного офиса (OBH)
- Контроль за имуществом - создание Национального управления по возврату и защите активов для возврата незаконно присвоенных государственных средств
- Реформа Конституционного Суда - восстановление независимости органа, возвращение его полномочий и введение возрастного ценза для судей в 70 лет
"Мы освободим Венгрию от системы, которая десятилетиями держала государство в плену, грабила нацию и оккупировала институты республики", - подчеркнул Петер Мадяр.
Также реформа предусматривает отмену права бюджетного вето Фискального совета, сужение сферы действия кардинальных законов (требующих большинства в две трети) и отмену независимой Парламентской гвардии.
Кроме того, по просьбе граждан страна откажется от названия округов, чтобы не строить "современный феодализм".
Устранение президента Фомы Сульока
Один из самых радикальных пунктов поправки - немедленное прекращение мандата действующего президента Венгрии Тамаша Сульока. Глава правительства обвинил его в поддержке системы бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, демонтировавшей верховенство права.
"Восстановление Венгрии не может начаться с тем же лицом, которое осталось важнейшей государственной фигурой, способствовавшей распаду республики. Он подвел нашу страну, когда правительство Орбана оккупировало учреждения и распыляло государственное имущество", - заявил премьер.
Ожидается, что нового президента Венгрии парламент изберет уже этим летом на срок до пяти лет - до завершения всего конституционного процесса. В то же время, осенью 2026 года правительство планирует начать масштабную совместную разработку совершенно новой конституции страны вместе с гражданами.
Скандалы и реформы в Венгрии
Напомним, недавно в Венгрии разразился финансовый скандал, из-за которого в отставку может уйти генеральный прокурор Габор Балинт Надь. Его увольнения связывают с резонансным делом по инкассаторам "Ощадбанка".
Действующий премьер Петер Мадяр отметил, что должностное лицо, назначенное еще во времена бывшего главы правительства Виктора Орбана, вскоре само покинет должность.
Параллельно новые власти начали ликвидацию медийной системы предыдущего режима. Партия "Тиса" внесла в парламент законопроект о масштабной реформе общественных СМИ, чтобы избавиться от политического влияния и сделать государственную прессу независимой.
Эта реформа была одним из главных обещаний Мадяра после его победы на апрельских выборах, где его политсила отстранила от власти Виктора Орбана.