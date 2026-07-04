Мадяр запускает большое очищение власти в Венгрии, первым устранит действующего президента

В Венгрии приступают к масштабной перестройке государственной системы, которая предусматривает освобождение от многолетнего контроля и прекращения полномочий действующего президента.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

Главные изменения 17-й поправки

Правительство официально подал в парламент предложение о 17-й поправке к Основному Закону Венгрии.

По словам премьера Венгрии, этот шаг был сделан после широких общественных консультаций, в которых приняли участие десятки тысяч граждан.

Масштабный пакет реформ содержит 12 ключевых пунктов, среди которых:

Ограничения для депутатов - члены парламента смогут избираться максимум на 3 срока (12 лет)

- члены парламента смогут избираться максимум на 3 срока (12 лет) Смена судебной системы - усиливается судебное самоуправление, а судьи получат право отозвать глав Курии и Национального судебного офиса (OBH)

- усиливается судебное самоуправление, а судьи получат право отозвать глав Курии и Национального судебного офиса (OBH) Контроль за имуществом - создание Национального управления по возврату и защите активов для возврата незаконно присвоенных государственных средств

- создание Национального управления по возврату и защите активов для возврата незаконно присвоенных государственных средств Реформа Конституционного Суда - восстановление независимости органа, возвращение его полномочий и введение возрастного ценза для судей в 70 лет

"Мы освободим Венгрию от системы, которая десятилетиями держала государство в плену, грабила нацию и оккупировала институты республики", - подчеркнул Петер Мадяр.

Также реформа предусматривает отмену права бюджетного вето Фискального совета, сужение сферы действия кардинальных законов (требующих большинства в две трети) и отмену независимой Парламентской гвардии.

Кроме того, по просьбе граждан страна откажется от названия округов, чтобы не строить "современный феодализм".

Устранение президента Фомы Сульока

Один из самых радикальных пунктов поправки - немедленное прекращение мандата действующего президента Венгрии Тамаша Сульока. Глава правительства обвинил его в поддержке системы бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, демонтировавшей верховенство права.

"Восстановление Венгрии не может начаться с тем же лицом, которое осталось важнейшей государственной фигурой, способствовавшей распаду республики. Он подвел нашу страну, когда правительство Орбана оккупировало учреждения и распыляло государственное имущество", - заявил премьер.

Ожидается, что нового президента Венгрии парламент изберет уже этим летом на срок до пяти лет - до завершения всего конституционного процесса. В то же время, осенью 2026 года правительство планирует начать масштабную совместную разработку совершенно новой конституции страны вместе с гражданами.