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Первый венгерский топ-чиновник уйдет в отставку после дела с "Ощадбанком"

10:32 23.06.2026 Вт
2 мин
Кто может покинуть свой пост в Венгрии?
aimg Елена Чупровская
Первый венгерский топ-чиновник уйдет в отставку после дела с "Ощадбанком" Фото: генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь (Adrián Zoltán/24.hu)
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Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь может уйти в отставку из-за скандала с "Ощадом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание HVG, которое цитирует слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

По словам Мадяра, для отставки генерального прокурора Венгрии - назначенного еще при бывшем премьере Викторе Орбане - не потребуется никаких специальных мер.

"Возможно, это связано", - так премьер ответил на вопрос журналистов о связи отставки с делом инкассаторов "Ощадбанка".

По его словам, генпрокурор вскоре сам уйдет с должности.

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Напомним: 5 марта 2026 года венгерские власти остановили два бронированных автомобиля "Ощадбанка" недалеко от Будапешта. В машинах перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - это был обычный рейс между австрийским Raiffeisen Bank и "Ощадбанком".

Семь инкассаторов, сопровождавших груз, провели в наручниках более 28 часов. Одного из них во время допросов дважды принудительно укололи - после этого ему стало плохо, и его отвезли в больницу.

Как сообщало РБК-Украина, после прихода к власти Петер Мадьяр распорядился немедленно провести расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других ведомствах, имеющих отношение к делу.

Венгрия вернула "Ощадбанку" все средства и ценности в полном объеме еще в мае 2026 года.

Между тем новые венгерские власти отменили запрет на украинские СМИ, введенный при Орбане в 2025 году в ответ на ограничения в отношении венгерских СМИ в Украине. Решение министерства назвали исправлением ошибки предыдущего правительства.

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