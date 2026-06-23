Первый венгерский топ-чиновник уйдет в отставку после дела с "Ощадбанком"
Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь может уйти в отставку из-за скандала с "Ощадом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание HVG, которое цитирует слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
По словам Мадяра, для отставки генерального прокурора Венгрии - назначенного еще при бывшем премьере Викторе Орбане - не потребуется никаких специальных мер.
"Возможно, это связано", - так премьер ответил на вопрос журналистов о связи отставки с делом инкассаторов "Ощадбанка".
По его словам, генпрокурор вскоре сам уйдет с должности.
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Напомним: 5 марта 2026 года венгерские власти остановили два бронированных автомобиля "Ощадбанка" недалеко от Будапешта. В машинах перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - это был обычный рейс между австрийским Raiffeisen Bank и "Ощадбанком".
Семь инкассаторов, сопровождавших груз, провели в наручниках более 28 часов. Одного из них во время допросов дважды принудительно укололи - после этого ему стало плохо, и его отвезли в больницу.
Как сообщало РБК-Украина, после прихода к власти Петер Мадьяр распорядился немедленно провести расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других ведомствах, имеющих отношение к делу.
Венгрия вернула "Ощадбанку" все средства и ценности в полном объеме еще в мае 2026 года.
Между тем новые венгерские власти отменили запрет на украинские СМИ, введенный при Орбане в 2025 году в ответ на ограничения в отношении венгерских СМИ в Украине. Решение министерства назвали исправлением ошибки предыдущего правительства.