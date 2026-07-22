Мадяр рассказал, из чего состоит стратегия освобождения Крыма

По словам Мадяра, ключ к освобождению полуострова - не масштабная наземная операция, а лишение российской группировки возможности поддерживать себя ресурсами.

"Мы заботимся о энергоузлах, ведь без розетки далеко не уйдешь и любая военная приблуда нуждается в много энергии. Мы опекаем их топливом, ведь без топлива практически ничего не происходит", - пояснил командующий.

Параллельно украинские силы разрушают и саму логистику доставки ресурсов - в частности топливные танкеры на подходах к полуострову по морю. По словам Мадяра, только за трое суток удалось вывести из строя 21 такое судно.

"За трое суток мы 21 танкер уже сожгли на подходах с топливом в Крым. За 72 часа мы сожжем еще 121, и 221 сожжем - сколько их будет, столько сожжем", - заявил он.

Вместо прямого столкновения с врагом дроны создают постоянный дефицит всего необходимого для оккупационных войск.

"Мы создаем условия непереносимости пребывания на полуострове", - отметил Мадяр, сравнив этот процесс с длительным, но эффективным выводом "вредителей" из замкнутого пространства.

По словам командующего, главное преимущество такого подхода - возможность достигать стратегических целей, не подвергая украинских военных риском в кровопролитных сухопутных штурмах.

"Мы делаем невозможным пребывание и дееспособность там военной машины... не тратя ни одной жизни украинского военнослужащего", - подчеркнул он.

Регулярные отключения света, дефицит горючего и постоянная угроза ударов с воздуха оказывают и психологический эффект.

"Это формирует стойкое нервно-психологическое расстройство в массах жителей страны-оккупанта", - отметил Мадяр.

Подводя итог, командующий назвал это переходом к "войне технологий и математики", где методическое разрушение логистики и ресурсной базы противника постепенно делает содержание Крыма для России все менее реальным технически.