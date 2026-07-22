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Мадяр рассказал, из чего состоит стратегия освобождения Крыма

03:47 22.07.2026 Ср
2 мин
Через 72 часа дроны уничтожили 21 танкер на подходах к полуострову
aimg Екатерина Коваль
Фото: командующий Сил беспилотника систем Роберт Мадяр Бровди (Getty Images)

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, из каких элементов состоит стратегия освобождения Крыма без классического наземного штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Роберта Бровди британскому журналисту Каолану Робертсону.

По словам Мадяра, ключ к освобождению полуострова - не масштабная наземная операция, а лишение российской группировки возможности поддерживать себя ресурсами.

"Мы заботимся о энергоузлах, ведь без розетки далеко не уйдешь и любая военная приблуда нуждается в много энергии. Мы опекаем их топливом, ведь без топлива практически ничего не происходит", - пояснил командующий.

Параллельно украинские силы разрушают и саму логистику доставки ресурсов - в частности топливные танкеры на подходах к полуострову по морю. По словам Мадяра, только за трое суток удалось вывести из строя 21 такое судно.

"За трое суток мы 21 танкер уже сожгли на подходах с топливом в Крым. За 72 часа мы сожжем еще 121, и 221 сожжем - сколько их будет, столько сожжем", - заявил он.

Вместо прямого столкновения с врагом дроны создают постоянный дефицит всего необходимого для оккупационных войск.

"Мы создаем условия непереносимости пребывания на полуострове", - отметил Мадяр, сравнив этот процесс с длительным, но эффективным выводом "вредителей" из замкнутого пространства.

По словам командующего, главное преимущество такого подхода - возможность достигать стратегических целей, не подвергая украинских военных риском в кровопролитных сухопутных штурмах.

"Мы делаем невозможным пребывание и дееспособность там военной машины... не тратя ни одной жизни украинского военнослужащего", - подчеркнул он.

Регулярные отключения света, дефицит горючего и постоянная угроза ударов с воздуха оказывают и психологический эффект.

"Это формирует стойкое нервно-психологическое расстройство в массах жителей страны-оккупанта", - отметил Мадяр.

Подводя итог, командующий назвал это переходом к "войне технологий и математики", где методическое разрушение логистики и ресурсной базы противника постепенно делает содержание Крыма для России все менее реальным технически.

Напомним, изоляция Крыма уже дает ощутимые последствия. В ночь на 21 июля в оккупированном Крыму раздались взрывы - возникли пожары, а часть полуострова осталась без света.

Еще раньше украинские дроны парализовали главную логистическую артерию оккупантов - Керченская паромная переправа потеряла почти весь флот, обеспечивавший логистику.

Эксперты считают, что Крым постепенно превращается в ловушку для российских войск. Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев объяснял, что в случае полного перекрытия логистических путей группировка оккупантов окажется в полной изоляции - без горючего, боеприпасов и электроэнергии.

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