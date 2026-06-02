Мадьяр разморозил деньги ЕС на оружие Украине, которые ветировал Орбан, - Politico

По данным издания, новое правительство Венгрии отменило блокирование решений по Европейскому фонду мира (EPF), через который страны ЕС получают компенсации за вооружение, переданное Украине.

Об изменении позиции Будапешта сообщил представитель Венгрии во время заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности ЕС. Эту информацию Politico подтвердили несколько европейских дипломатов.

По словам европейского дипломата, отмена вето на ЕПФ "станет положительным подкреплением для тех государств-членов, которые оказали наибольшую поддержку Украине".

"Теперь они наконец получат определенное возмещение, что также сделает распределение нагрузки более равномерным", - отметил собеседник издания.

Европейский фонд мира является механизмом ЕС, который компенсирует государствам-членам около 40% стоимости оружия и боеприпасов, переданных Украине со складов национальных армий.

Поскольку решения по фонду принимаются единогласно, правительство Виктора Орбана в течение двух лет блокировало выплаты.

По данным Politico, из-за этого накопились невыплаченные компенсации на более чем 40 млрд евро. После отмены вето может быть немедленно разблокировано около 6,6 млрд евро.

На что могут пойти средства

После отмены вето странам ЕС предстоит согласовать дальнейшие правила использования средств фонда и порядок новых компенсаций.

Украина уже призвала партнеров направить часть разблокированных ресурсов на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны ЕС использовать возмещенные средства для закупки систем противовоздушной обороны в США в рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которую возглавляет НАТО.