Мадьяр подловил Орбана в его же резиденции. Чем занимался премьер Венгрии (видео)

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр снял видео возле официальной резиденции действующего премьера Виктора Орбана - и тот даже не подозревал, что его снимают.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео Петер Мадяр опубликовал на своей странице в Facebook.
Мадьяр опубликовал сообщение с видео, на котором видно Орбана на террасе - тот прогуливается и что-то читает.
"Жизнь - величайший режиссер. Пока президент Республики щеголял своим кабинетом, из которого он вскоре уйдет, я заметил на следующем этаже премьер-министра, уходящего в отставку", - написал Мадьяр.
Вместе с текстом он задал вопрос подписчикам: что именно читает Орбан? И предложил варианты:
Напомним, 12 апреля партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра победила правящую партию "Фидес" Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
После подсчета 98,9% бюллетеней она набрала 53,07% голосов и получила 138 мест из 199 в парламенте.
Орбан признал поражение и отметил, что его коалицию поддержали 2,25 миллиона избирателей - ровно столько, сколько и в 2014 году, когда партия победила. На этот раз, однако, этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".