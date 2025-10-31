Мадуро запросил у Путина ракеты и другую помощь из-за эскалации с США, - WP

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у российского диктатора Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.
Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану. Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о "расширении военного сотрудничества", чтобы противостоять "эскалации между США и Венесуэлой".
В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.
Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.
Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо "пассивное оборудование обнаружения", "глушители GPS" и "дроны с дальностью до 1000 км".
WP обратило внимание, что в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. За день до этого Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.
Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад начал работать завод боеприпасов Калашникова.
При этом аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин - война РФ против Украины.
"Тот факт, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн - уже своего рода победа для Путина. Наш возобновившийся интерес ко всему, что связано с Западным полушарием, рассеивает внимание от Украины. И это на руку Путину", - обратил внимание бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.
Напомним, ранее западные СМИ со со ссылкой на собственные источники написали о том, что США могут нанести удары по Венесуэле.
По неподтвержденным данным, Вашингтон планирует атаковать военные объекты на территории Венесуэлы, которые используются для контрабанды наркотиков. Также атаки могут быть направлены на порты, аэропорты, военно-морские базы и взлетно-посадочные полосы.
WSJ уточняет, что удары могут начаться в течение считанных дней или часов.
В свою очередь президент США Дональд Трамп уже опроверг такие слухи.