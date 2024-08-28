Мадуро внес существенные изменения в состав правительства Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, переизбрание которого на новый срок не признал ряд стран мира, во вторник внес серьезные изменения в свой кабинет министров, включая руководство министерств нефти и финансов, а также государственную нефтяную компанию PDVSA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Анабель Перейра стала новым министром финансов, а Гектор Обрегон — новым президентом PDVSA, который заменит Педро Теллечеа, возглавившего министерство промышленности, заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Вице-президент Делси Родригес останется в своей должности, но добавит министерство нефти к своей задаче, добавил Мадуро. Иван Гил и Владимир Падрино останутся на соответствующих должностях министра иностранных дел и министра обороны, сказал Мадуро, в то время как лидер правящей партии Диосдадо Кабельо станет новым министром внутренних дел, юстиции и мира.

"Эти изменения - это "глубокое обновление национального правительства, и мы формируем новую команду, которая поможет нам изменить все для этой эпохи, открыть новые пути... ускорить изменения, которые нужны людям", - сказал Мадуро во время мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире гостелевидения.

Кабелло, близкий соратник предшественника Мадуро, покойного Уго Чавеса, возвращается в кабинет после того, как стал вторым в правящей партии PSUV. Он бывший вице-президент и законодатель, а в начале 2000-х работал министром внутренних дел и юстиции.

Обрегон — юрист, в прошлом году включенный в исполнительный совет PDVSA в рамках его правительственных обязанностей, которые также включают должности в министерстве финансов и банке развития Венесуэлы.