Мадуро внес существенные изменения в состав правительства Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, переизбрание которого на новый срок не признал ряд стран мира, во вторник внес серьезные изменения в свой кабинет министров, включая руководство министерств нефти и финансов, а также государственную нефтяную компанию PDVSA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Анабель Перейра стала новым министром финансов, а Гектор Обрегон — новым президентом PDVSA, который заменит Педро Теллечеа, возглавившего министерство промышленности, заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Вице-президент Делси Родригес останется в своей должности, но добавит министерство нефти к своей задаче, добавил Мадуро. Иван Гил и Владимир Падрино останутся на соответствующих должностях министра иностранных дел и министра обороны, сказал Мадуро, в то время как лидер правящей партии Диосдадо Кабельо станет новым министром внутренних дел, юстиции и мира.
"Эти изменения - это "глубокое обновление национального правительства, и мы формируем новую команду, которая поможет нам изменить все для этой эпохи, открыть новые пути... ускорить изменения, которые нужны людям", - сказал Мадуро во время мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире гостелевидения.
Кабелло, близкий соратник предшественника Мадуро, покойного Уго Чавеса, возвращается в кабинет после того, как стал вторым в правящей партии PSUV. Он бывший вице-президент и законодатель, а в начале 2000-х работал министром внутренних дел и юстиции.
Обрегон — юрист, в прошлом году включенный в исполнительный совет PDVSA в рамках его правительственных обязанностей, которые также включают должности в министерстве финансов и банке развития Венесуэлы.
Выборы в Венесуэле
Напомним, что США и ЕС не признают результаты прошедших 28 июля в Венесуэле выборов. Согласно официальному сообщению, на них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявила о фальсификации результатов, в стране прошли массовые акции протеста.
Президент США Джо Байден и президент Бразилии Лула да Силва призвали правительство Венесуэлы обнародовать подробные данные голосования на президентских выборах.
По данным The Wall Street Journal, Соединенные Штаты хотят предложить Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию.
В ЕС предупредили, что Венесуэла в скором времени может оказаться в "серьезном кризисе", если президент Николас Мадуро не сможет доказать свою победу на выборах,
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