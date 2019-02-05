Мадуро закликав світове співтовариство "зупинити безумство Трампа"

Мадуро заявив, що не збирається здаватися

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает мировое сообщество "остановить безумие американского президента Дональда Трампа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью российским СМИ.

Мадуро отметил, что ему все равно, как он войдет в историю. Он также подчеркнул, что не собирается сдаваться и быть "слабаком, который отвернулся от собственного народа и не выполнил взятых на себя обязательств".

"Я пользуюсь всеми средствами коммуникации, чтобы призвать весь мир остановить безумие Дональда Трампа. Венесуэла никогда не сдастся", - добавил Мадуро.

Он также отверг возможность проведения досрочных президентских выборов, однако поддержал предложение Уругвая и Мексики начать с 7 февраля диалог для поиска компромисса по урегулированию конфликта с оппозицией.

Напомним, ранее временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что администрация Мадуро пытается вывезти из страны 1,2 млрд долларов.

Отметим, накануне Италия заблокировала заявление стан ЕС о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.