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Гуайдо: адміністрація Мадуро намагається вивезти з Венесуели 1,2 млрд доларів

Новини » Політика    04.02.2019 - 20:59
Гуайдо: адміністрація Мадуро намагається вивезти з Венесуели 1,2 млрд доларів
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Гуайдо не збирається брати участь у міжнародній конференції по Венесуелі

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, заявив, що адміністрація президента Ніколаса Мадуро намагається вивезти 1,2 млрд доларів в Уругвай. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter венесуельського журналіста Габріеля Бастидаса.

"В даний момент режим (Мадуро, - ред.) робить спроби продовжити крадіжку наших грошей. Вони намагаються вивезти 1,2 млрд доларів в Уругвай. Закликаю Уругвай відмовитися від участі в пограбуванні державних грошей венесуельського народу", - заявив Гуйдо.

Глава опозиції також додав, що не збирається брати участь у міжнародній конференції з Венесуелі, яка відбудеться в Монтевідео 7 лютого.

"Ми не будемо брати участь у міжнародній конференції в Уругваї, оскільки не бажаємо брати участь в помилкових переговорах", - пояснив Гуайдо.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що секретаріат організації буде притримуватися нейтралітету у зв'язку з ситуацією у Венесуелі.

РБК-Україна писало, що країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

Після цього Україна зробила заяву з приводу венесуельського кризи і заявила, що підтримує Гуайдо.

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