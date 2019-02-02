Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори

Вибори до Національної асамблеї Венесуели повинні були відбутися у 2020 році

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которая является парламентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, провести досрочные парламентские выборы Мадуро предложил во время выступления перед своими сторонниками. Однако решение о проведении досрочных выборов в парламент должна принять проправительственная Национальная конституционная ассамблея.

Отмечается, что выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы должны были состояться в 2020 году.

Напомним, что 26 января Европейский союз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявить досрочные президентские выборы в стране.

Как писало РБК-Украина, вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс, во время выступления перед эмигрантами из Венесуэлы во Флориде, призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

Добавим, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. За признание экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человек, еще 88 человек воздержались от голосования.